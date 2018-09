“Un’agenzia di rating non può distruggere un Paese!”. Crosetto zittisce Calenda (video)

di Lucio Meo

“La Bce deve difenderci, il suolo ruolo va ripensato, dobbiamo porci il problema politico di cambiare le cose, i mercati non possono giudicare gli stati. Viviamo in un mondo in cui un’agenzia di rating può distruggere una Nazione, io penso ancora che la politica possa e debba cambiare le cose, mettersi al servizio dei popolo”. L’esponente di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, sulla Sette, mette a tacere il giornalista Alan Friedman e l’ex ministro del Pd Carlo Calenda e strappa applausi a scena aperta.