Trattoria Commercio – Milano

di Redazione

Trattoria Commercio

Viale delle Rimembranze di Lambrate, 7 – 20134 Milano

Tel. 02/26412573

Sito Internet: no

Tipologia: trattoria

Prezzi: menu pranzo 10€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Aperta da più di 15 anni, la Trattoria Commercio purtroppo non ci ha fatto una bella impressione. Ci aspettavamo una cucina dall’anima casalinga ma non dei piatti deludenti così come lo sono stati quelli da noi assaggiati. Provandola a pranzo, abbiamo optato per il lunch menù da 10 euro che prevedeva degli spaghetti al ragù scotti, dei soddisfacenti gnocchetti ai quattro formaggi, una cotoletta alla milanese dalla carne molto tenace e una discreta salsiccia. Non ce la siamo sentiti di provare i dolci e abbiamo concluso con un caffè di pessima estrazione.

AMBIENTE

Il locale risale agli anni ’70 e ha uno stile poco curato, con sedie di paglia e piatti sbeccati, pavimenti in cotto e un menù plastificato che andrebbe rinnovato.

SERVIZIO

Disattento, frettoloso e poco paziente.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –