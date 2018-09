Salvini e i giudici, il M5S si divide: Bonafede scimmiotta Fico. il premier no

di Augusta Cesari

Sulla guerra dei giudici alla Lega di Salvini il M5S attraverso il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si sfila. La partita si fa dura e allora la cautela è il rifugio in calcio d’angolo. Vince il partito di Roberto Fico, che ha sempre puntellato negativamente le azioni di Salvini da ministro dell’Interno a garanzia della sicurezza e dei confini. Le parole dure di Salvini mettono in imbarazzo quei grillini che – sull’appoggio alla magistratura contro Silvio Berlusconi – avevano costruito gran parte del loro successo. Le frasi con cui Bonafede sottolinea l’intervento del ministro dell’Interno sono chiare: «Quando si dice che ci sono magistrati di destra e sinistra stiamo riportando il Paese alla seconda Repubblica. Non scateniamo questa guerra con la magistratura…». Non fa giri di parole Luigi Di Maio: al M5S i toni di Salvini non sono piaciuti. La frizione tra i vertici del M5S e Salvini sarebbero intervenute nell’immediatezza della diretta Fb con cui il ministro dell’Interno ha annunciato in diretta Facebook l’apertura di un’indagine a suo carico per sequestro di persona aggravato nel caso Diciotti e le parole dure da lui usate, confluite nella dichiarazione: «Io pieno di limiti e difetti, sono stato eletto dai cittadini; altri non sono stati eletti da nessuno e non rispondono a nessuno». Concetto del resto sottolineato nel finale del video, quando Salvini affigge al muro del suo studio al ministero la comunicazione della Procura: «L’appendo come una medaglietta… Vado avanti».

Le parole di Salvini hanno raccolto l’entusiasmo delle migliaia di utenti collegati alla diretta Facebook, ma hanno ottenuto il gelo dei compagni di governo. «Un ministro – ha continuato il Guardasigilli Alfonso Bonafede – può ovviamente ritenere che un magistrato stia sbagliando nei suoi confronti» ma rievocare «politicizzazioni o dire che un magistrato sbaglia perché sia una toga di destra o di sinistra è fuori dal tempo. Sinceramente, non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. E siccome sta scrivendo insieme a noi il cambiamento del nostro Paese, non può pensare di far tornare l’Italia alla seconda Repubblica». Opinione condivisa dal vicepremier Luigi Di Maio, che pur riconoscendo come per la Lega sia in «un momento difficile», chiede al collega leghista di non scatenare «una guerra» con i giudici: «Non ritengo giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto», afferma il pentastellato, che poi retoricamente chiede: «Non scateniamo questa guerra con la magistratura o i cittadini ci diranno “state combattendo o state governando?”».

Il sostegno incondizionato a Salvini è arrivato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite a Ceglie Messapica nell’evento “La Piazza” organizzato dal direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. «Immaginate un leader di un partito che da oggi in poi non può più disporre di un euro per poter svolgere attività politica. Non ha senso banalizzare il problema. Capisco lo scoramento di Salvini». E ha aggiunto: «Se non avessi fatto il premier mi sarei offerto per difendere la Lega, sarebbe stato stimolante. E non lo dico per offendere i legali che se ne occupano».