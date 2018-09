Non piace agli elettori leghisti il reddito di cittadinanza targato M5S

di Giancarlo Cremonini

Riceviamo da Giancarlo Cremonini e volentieri pubblichiamo:

Da quando il governo giallo verde si è insediato, pochi mesi orsono, a Palazzo Chigi vi è stata una tacita divisione dei compiti tra i due vice premier. Salvini, in qualità di ministro degli Interni, si è dedicato esclusivamente alla questione immigrazione-ordine pubblico, ottenendo ottimi risultati e un ampio ritorno di immagine e di consenso tra il popolo italiano, prostrato da quattro anni di invasione biblica dal sud mediterraneo. Di Maio, da parte sua, si è dedicato alle questioni economiche ed occupazionali come l’Ilva e come il reddito e le pensioni di cittadinanza. Ora va detto che, paradossalmente, il successo avuto da Salvini nel ridurre di due terzi gli sbarchi va contro i suoi interessi in quanto il problema non viene più percepito dalla gente come emergenziale e vitale. La consapevolezza di avere un ministro che controlla bene i confini fa si che i cittadini si concentrino di più su altre questioni prettamente economiche. La storia di cento anni di elezioni politiche negli Stati Uniti ci ha insegnato che, alla fine di tutto, la gente vota tenendo la mano sul portafoglio perché è il benessere e il futuro delle famiglie quello che conta più di tutto. E qui iniziano i dolori, in quanto Salvini e la Lega hanno lasciato campo libero ai Cinque Stelle di presentare proposte che sono oggettivamente incompatibili con il dna della gran parte degli elettori della Lega. Di Maio fa bene a chiedere provvedimenti di tipo assistenziale che comportano enormi spese per il bilancio dello Stato in quanto il suo elettorato è composto di giovani disoccupati o sottoccupati che sperano di vivere con un sostanzioso assegno di cittadinanza magari arrotondando con un lavoretto in nero. Questo è il motivo per cui hanno votato Cinque Stelle. Non per grandi idealità ma nella speranza di ottenere qualcosa di concreto in cambio e basta andare su Di Maio Facebook e leggere i post dei suoi fan per rendersene conto. Ben diversa è la questione per Salvini e per la Lega. L’elettorato leghista è composto al novanta per cento di gente che lavora duro per portare a casa la “pagnotta”. Artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, industriali, lavoratori dipendenti, operai. Ben pochi degli elettori della Lega beneficeranno del reddito o della pensione di cittadinanza. Tutta gente che vuole pagare meno tasse e che vede le spese assistenziali a fondo perduto proposte da Di Maio come il fumo negli occhi anche perché la grandissima parte di coloro che beneficeranno di tali sussidi sarà nel sud Italia. E che dire della proposta di Di Maio di tagliare le cosiddette pensioni d’oro che, al settanta per cento sono godute al nord? Un vero boomerang elettorale per la Lega. Una agenda economica, quella dei Cinque Stelle, che non solo non può piacere agli elettori leghisti ma che, obiettivamente, va contro i loro interessi. Salvini fino ad ora è riuscito a non far scoppiare il malcontento puntando tutto sulla immigrazione e ci è, onore al merito, riuscito molto bene. Ma non può sperare di tirare avanti fino alle elezioni europee parlando solo di sbarchi e respingimenti e lasciando mano libera ai Cinque Stelle di approvare provvedimenti che vanno a danneggiare gravemente la sua base elettorale. Prima o poi il popolo della Lega si renderà conto che dovrà pagare più tasse per finanziare tali provvedimenti e che i soldi pagati molto difficilmente resteranno al nord. L’auspicio, quindi, è che Salvini incominci finalmente a dire no alle richieste più assurde e di stampo pauperista dei Cinque Stelle prendendo le difese di quei ceti produttivi e imprenditoriali che sono il suo autentico bacino elettorale. Se non lo farà, finita prima o poi l’ubriacatura mediatica sulla immigrazione e sugli sbarchi, i nodi verranno al pettine e dovrà pagare un pesante dazio per non aver curato l’aspetto economico e finanziario dell’azione del governo di cui fa parte.