L’altra Boldrini: il leghista Pillon è il primo della lista, vuole riportarci al Medioevo

di Redazione

Il senatore leghista Simone Pillon è il nuovo nemico numero uno del Pd, della sinistra e soprattutto delle donne progressiste. La sua colpa? Un ddl sull’affido condiviso basato sul principio della bigenitorialità. Dice Pillon: “Il nostro obiettivo: restituire la responsabilità genitoriale a entrambi i genitori. Nell’interesse dei figli. (..) Non possiamo sacrificare un genitore sull’altare dell’habitat del figlio. Certo, per un figlio è meglio una casa sola con entrambi i genitori. Ma se questo non è possibile, è meno male alternare le case che perdere un genitore, che alla fine è quasi sempre il padre”.

Ecco, se si aggiunge questa dichiarazione alla proposta di togliere l’assegno di mantenimento per i figli (non quello per i coniugi) che saranno mantenuti dal padre quando gli vengono affidati il quadro del “nemico delle donne” che il Pd vuol cucire addosso al senatore Pillon ha tutti i contorni definiti. Si aggiunga che il nostro è contro l’aborto.

Il segretario del Pd Maurizio Martina suona la carica: “La proposta Pillon non va discussa, va ritirata. E’ punitiva e retrograda nei confronti delle donne e tratta i minori come pacchi postali. Le sue parole su aborto e unioni civili sono raccapriccianti. Il 30 settembre saremo in piazza a Roma anche per questo. Non si torna indietro”.

Prosegue l’opera l’altra Boldrini, l’omonima della ex presidente della Camera che siede al Senato, Paola Boldrini (Pd): ”Alcuni esponenti della maggioranza hanno il chiaro obiettivo di riportare indietro nel tempo le lancette della storia. Vogliono relegare le donne in una condizione di subalternità, limitando loro la libertà individuale. Ne sono una chiara dimostrazione le dichiarazioni di Pillon, organizzatore del Family day, contro la legge 194 ed in ultimo la proposta di presunta riforma dell’affido condiviso, giudicata da tutti, esperti e non, un obbrobrio giuridico inattuabile. Mi auguro davvero che il disegno di legge sia ritirato o messo in discussione come sta emergendo in queste ore grazie anche alla grande mobilitazione di questi giorni perché su temi così importanti che potrebbero ripercuotersi inesorabilmente sulla vita dei figli, il confronto fra le forze politiche è doveroso”.

Due giorni fa le donne del Pd avevano scritto alle colleghe della maggioranza per chiedere di fermare il disegno di legge sull’affido condiviso il cui iter è cominciato questa settimana al Senato. Secondo loro il provvedimento “stravolge il diritto di famiglia vigente” in Italia; “mina alla base lo sviluppo armonico di bambine e bambini figli di coppie separate, costringendoli a vivere scissi in tempi paritetici tra genitori”. Una visione molto scrupolosa dei diritti dei bambini che d’incanto, nel Pd, viene meno quando si parla di famiglie arcobaleno e della possibilità di adottare da parte di coppie gay.