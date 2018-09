Duello col machete tra africani a Barcellona. Ma la sindaca chiede altri migranti (video)

di Davide Ventola

La notizia ha fatto discutere i giornali catalani e gli abitanti di Barcellona, ma non ha superato i confini iberici e nessun giornale italiano ne ha parlato. Resta, per fortuna, altrimenti direbbero che è una fake news, questo video a documentare la sconvolgente aggressione a colpi di machete nel pieno centro della città catalana. I fatti hanno visto come protagonisti due cittadini maghrebini: una vittima e un carnefice. I fatti si sono svolti nel barrio Raval, uno dei quartieri più pericolosi della città. La polizia catalana sta indagando sul caso, ma l’omertà che regna nel quartiere non cosente di fare piena luce. Barcellona ormai ha fatto dell’ospitalità verso i migranti la sua bandiera. A portare avanti il programma dell’ospitalità senza “se e senza ama” è Ada Colau sindaco di Barcellona dal 2015. Eletta con “Barcelona en Comú”, lista civica che univa Podemos ad altre sigle di sinistra, è l’eroina dell’accoglienza solidale.

La sindaca di Barcellona all’Espresso: “Ci vergogniamo di chi non vuole i migranti”

In un’intervista all’Espresso, la sindaca rossa un mese fa ha attaccato anche il governo italiano, colpevole di non volere i barconi con i migranti. «A Barcellona ci vergogniamo delle politiche degli Stati sui migranti». Colau ha contestato il teorema del “nemico che minaccia la nostra identità». «Ma noi non abbiamo paura. Di fronte alla terrificante crisi umanitaria del Mediterraneo, dove la criminale politica europea sta condannando a affogare migliaia di persone, abbiamo scelto di aiutare e sostenere in ogni modo la missione di Open Arms. Così come abbiamo investito risorse per dare consulenze legali a chi arriva e garantire che i profughi siano trattati da cittadini, con l’accesso a tutti i servizi municipali». Servizi che garantiscono anche l’uso del machete? Questo la sindaca Colau non lo dice, come non dice che Barcellona e alcuni quartieri sono diventati inavvicinabili e alto rischio sicurezza. Grazie anche alla sindaca Colau.