Weekend all’insegna del sole. Ma a Ferragosto piogge e temporali

di Redazione

Weekend all’insegna del sole, ma con ciclone di Ferragosto in agguato. L’anticiclone africano che ormai da fine luglio è stabile sul nostro Paese, pur con qualche capriccio, secondo gli esperti de ilMeteo.it potrebbe infatti rianimarsi proprio in questo fine settimana, mentre all’inizio della prossima il tempo potrebbe invece tornare a guastarsi pur mantenendo alte le temperature. Vediamo nel dettaglio cosa dicono le previsioni:

WEEKEND – La giornata di sabato 11, spiegano, sarà infatti all’insegna del bel tempo sull’Italia, con ampio soleggiamento pressoché ovunque, ma con qualche temporale pomeridiano sui settori alpini orientali e su quelli appenninici centro-meridionali. Domenica 12 la situazione non cambierà di molto: anche la giornata festiva vedrà qualche acquazzone sulle Alpi e localmente anche fin verso le medio/alte pianure occidentali, ma dei fenomeni saranno possibili anche sulla Liguria e sull’Emilia occidentale, qui anche di forte intensità. Non si escludono, inoltre, rovesci di calore pomeridiani sui rilievi centro-meridionali, mentre altrove invece splenderà il sole.

Il caldo batterà comunque ancora su parte del nostro Paese: le temperature saranno infatti qualche grado sopra la media del periodo, specie al Centro-Sud dove i valori si manterranno ben oltre i 30°C. E nelle aree interne la colonnina di mercurio salirà fino a toccare i 35°C. Cambierà qualcosa invece al Nord, dove il clima potrebbe risultare un po’ più sopportabile rispetto ai giorni scorsi, complici anche i temporali che regaleranno una gradita rinfrescata.

FERRAGOSTO – L’alta pressione subtropicale ci farà quindi compagnia ancora per un po’, con qualche giorno di sole e calura che saranno protagonisti sul nostro Paese. Tuttavia, spiegano ancora gli esperti de ilmeteo.it, all’inizio della prossima settimana una bassa pressione atlantica sarà responsabile di una crescente instabilità sull’Italia. Dunque, frequenti temporali potrebbero guastare il tempo, che potrebbe inoltre risultare alquanto compromesso anche a Ferragosto: ci sono buone probabilità, infatti, che la giornata festiva possa essere caratterizzata da piogge e temporali, in particolare sulle nostre regioni centro-settentrionali peninsulari e sulla Sardegna. Su quelle meridionali, invece, il tempo sarà più stabile, salvo per qualche acquazzone pomeridiano sui rilievi, specie al pomeriggio. Gli esperti non escludono inoltre la possibilità che i fenomeni possano manifestarsi con una certa intensità a causa dello scontro tra le masse d’aria più fresca e quelle calde già preesistenti, che rappresentano la condizione ideale per lo sviluppo di forti temporali, accompagnati anche da grandine e per locali nubifragi e trombe d’aria e/o marine. Per quanto riguarda le temperature, ilMeteo.it assicura che si manterranno piuttosto calde, sia pure senza eccessi, con valori sopra la media del periodo solo di qualche grado. Clima che risulterà meno opprimente al Nord, in particolare nelle zone più piovose.