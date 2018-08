Ubriaco e drogato sulla moto a folle velocità investe e uccide madre e figlio

di Giorgio Sigona

Un motociclista ha travolto a forte velocità due pedoni uccidendoli entrambi. È accaduto a Brescia, in via Lamarmora, nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Uno dei due pedoni è deceduto sul colpo mentre il secondo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale è morto poco dopo. Ferito anche il motociclista. Le vittime sono un uomo di 66 anni e la madre 93enne. Madre e figlio stavano attraversando la strada sulle strisce quando sono stati travolti dalla moto arrivata ad altissima velocità. Il motociclista responsabile del doppio investimento mortale è risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato ed è ora piantonato in ospedale. Tutto questo a sole 48 ore da un altro incidente a Brescia. Al vaglio della Polizia Locale la dinamica dello schianto, che sembrava avere i connotati di un inverosimile scontro frontale. Circostanza che presupporrebbe il salto di corsia da parte di una delle due vetture incidentate. Fortunatamente non gravi le conseguenze per i feriti: si tratterebbe di tre uomini, rispettivamente di 22, 28 e 41 anni, affidati alle cure dei soccorritori inviati sul posto assieme a personale dei Vigili del Fuoco.