Se per il “Corsera” Enzo Bianco è ancora il sindaco di Catania…

di Mario Aldo Stilton

Perciò, secondo il Corriere della Sera, Enzo Bianco è ancora il Sindaco di Catania. Nell’edizione odierna infatti, in un pezzo di spalla a pag. 5 dedicato alla contestazione etnea a Matteo Salvini, è apparsa la clamorosa rivelazione. Che avrà sicuramente fatto sobbalzare gli etnei ancora in ferie. Enzo Bianco sindaco con tanto di arancini al seguito: questa sì che è una notizia! E siccome si tratta del Corsera, giornale autorevole per antonomasia perché zeppo di ogni possibile autorevolezza, la domanda è sgorgata subitanea: perché mai Enzo Bianco, sconfitto a giugno 60 a 29 da Salvo Pogliese è rimasto – per il fiore all’occhiello di Urbano Cairo – sindaco di Catania? Confessiamo di esserci parecchio arrovellati, ma alla fine abbiamo convenuto che sono solo tre le risposte possibili:

1) Enzino è così autorevole, così glamour, così piacente che niente, neppure una sonora batosta elettorale potrà mai farlo diventare un ex;

2) Salvo Pogliese è per il Corriere così tamarro e insignificante e impresentabile e populista da non meritare di essere il sindaco del capoluogo etneo neppure col sessanta per cento dei voti popolari;

3) il Corriere della sera, giornalone dei giornaloni, è con le pezze al culo.