Meloni a Salvini e Di Maio: «La flat tax al 15 % va fatta subito. Abbiate il coraggio»

di Augusta Cesari

Una sfida, vediamo se il governo avrà abbastanza coraggio da procedere. Giorgia Meloni parla chiaro. Dalle promesse si passi ai fatti. «Lega e M5S hanno fatto il pieno di voti promettendo agli italiani il reddito di cittadinanza e la flat tax. Ora, li facciano. Fratelli d’Italia, come sempre, mette a disposizione del governo e dell’Italia soluzioni reali e concrete. Abbiamo depositato una proposta di legge per introdurre subito la flat tax al 15% sul maggior reddito dichiarato rispetto al 2017: una misura subito applicabile e che non necessita di coperture. Il governo la faccia propria». La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni è a Bolzano. Interpellata dai giornalisti a margine di una conferenza stampa sulle elezioni in Trentino-Alto Adige, ha ribadito le posizioni di FdI in merito ai provedimenti di natura economica. La flat tax al 15% può essere introdotta subito. Si proceda e si abbia il coraggio di tenere conto della proposta che FdI ha messo ha disposizione.

Pacchetto di misure

Giorgia Meloni e FdI ribadiranno martedì 7 agosto, alle 12, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, il pacchetto di misure a sostegno dei contribuenti e delle imprese e le proposte di legge sulla flat tax sui redditi incrementali e sulla fatturazione elettronica. Alla conferenza stampa, che si svolgerà mentre l’Aula del Senato esaminerà il decreto dignità, interverranno il presidente Giorgia Meloni, il capogruppo di Fdi al Senato Luca Ciriani e il segretario della Commissione Finanze e Tesoro Andrea De Bertoldi. «Non sono le imprese il nemico, non sono gli imprenditori gli ostacoli. Abbassare le tasse è l’unico criterio per favorire la crescita dell’Italia».