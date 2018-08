di Alessandro Bovicelli

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

iperidrosi primaria un disturbo che crea grande disagio. Ne sono affette più persone di quanto si pensi. Si suda in maniera anormale ed è di base un disturbo creato dall’iperattività del sistema nervoso simpatico ma può creare grande disagio nella vita quotidiana. Dare la mano e averla sempre sudata è un problema non da poco soprattutto per chi fa un lavoro in cui viene a contatto con molte persone . Può diventare un blocco mentale . Si tende a sottrarsi ad un gesto fondamentale. In fondo una stretta di mano e’ banale ma importante in tante occasioni. Sudano poi le ascelle fino a gocciolare e i piedi. Ora una salvietta medicata da applicare sotto le ascelle potrebbe bloccare le ghiandole sudoripare e risolvere il problema. Si dovrebbe partire a fine 2018. Fino ad ora bisognava ricorrere ad un intervento chirurgico. Potrebbe essere una svolta fondamentale.