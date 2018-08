Immigrati nudi sulle spiagge di Pozzallo. Il sindaco: ora basta, si torni alla civiltà

di Stefania Campitelli

La misura è colma. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatura, scende in campo a difesa della cittadinanza contro l’inciviltà degli immigrati sorpresi a fare il bagno nudi di fronte ai bagnanti sulle spiagge del porto siciliano, meta di molti sbarchi e sede di un centro di accoglienza. Proprio così, i cittadini di Pozzallo vivono un nuovo “disagio” e la rabbia cresce. È successo domenica scorsa sulle spiagge di Raganzino quando i bagnanti si sono trovati davanti lo spettacolo di tre immigrati in costume adamitico che si rinfrescavano per il gran caldo. In molti, vista la presenza anche di bambini, hanno chiesto ai migranti di coprirsi, ma i tre si sarebbero rifiutati dicendo, come raccontano alcuni testimoni ai giornali locali, «che per loro è normale fare il bagno nudi, perché si usa così nei loro paesi d’origine».

Il sindaco di Pozzallo: la città va tutelata

Dopo le proteste dei siciliani è intervenuto il primo cittadino di Pozzallo condannando i fatti «perché contrari alle regole di una società civile» e polemizzando con il ministero dell’Interno. «Con le nuove linee guida del ministero dell’Interno, l’hotspot è diventato un centro di accoglienza con i tempi di soggiorno che si allungano, mentre prima erano ridotti a 24/48 ore», dice il sindaco. «Con i nuovi accordi internazionali – aggiunge – gli immigrati devono essere suddivisi fra diverse nazioni ospitanti. È già venuta a Pozzallo la Commissione francese e a seguire sarà la volta di quella tedesca e poi di quella spagnola. In questo modo i tempi si allungano rispetto a quanto avveniva prima e non è certamente pensabile di rinchiuderli senza che abbiano possibilità di uscire. Nel frattempo – conclude – i mediatori culturali stanno lavorando a pieno ritmo per impedire che fatti analoghi si ripetano. Nonostante i risultati ottenuti non ci fermeremo, perché la città di Pozzallo, la cui popolazione è giustamente preoccupata per quanto accaduto, deve essere ascoltata e tutelata». A diffondere su Facebook le foto dello scandaloso episodio è stata la responsabile donne della Lega di Ragusa, Patrizia Rametta. «Tutti a disagio per uomini nudi che se ne fregano della civiltà e dell’educazione –-si legge sul post provocatorio – poi vi lamentate se c’è insofferenza e Pozzallo perde il turismo. Li mandiamo a Capalbio?».