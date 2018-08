Il delirio della Boschi su Salvini: «Si fa bello e crea distrazione collettiva»

di Fulvio Carro

È un’ossessione, quella della sinistra. Ogni minuto un attacco al vicepremier, alla avanti un altro. Stavolta tocca a Maria Elena Boschi. «Salvini si sta facendo bello con i dati di Minniti. Ed è bravissimo a creare una distrazione collettiva. Prende in ostaggio una nave con le persone a bordo, mettendole a rischio, ma intanto nel resto dei porti le barche continuano ad arrivare». L’ex ministra pontifica in un’intervista al Corriere della Sera. «La sua retorica e la campagna elettorale permanente che sta portando avanti – aggiunge la Boschi in versione Boldrini – non aiutano a creare un clima più sereno nel Paese. E chiaro che se il ministro dell’Interno usa quei toni, qualsiasi cittadino si sente legittimato a usare certe parole d’ordine. E poi accade che qualcuno vada oltre. Non si può fare finta di nulla. Ora il primo a essere considerato diverso è chi ha un colore della pelle differente, dopo potrà diventare un bersaglio anche chi ha un determinato orientamento sessuale».

La Boschi sicura: M5S e Lega

finiranno per litigare

M5S e Lega «sono in luna di miele con il Paese. Succede sempre all’inizio di un’esperienza di governo, però sono fasi che si esauriscono. Quando si arriverà a discutere di legge di Bilancio agli italiani interesserà sapere se pagano le stesse tasse e se avranno il reddito di cittadinanza. E la luna di miele finirà», incalza la Boschi. Che poi parla del Pd (o di quel che rimane): «Noi un congresso lo dobbiamo fare sul serio. Martina guida il partito perché era il vicesegretario, l’assemblea ha fatto una scelta però abbiamo bisogno del congresso il prima possibile. Non perché sia la soluzione di tutti i nostri problemi, però è l’unico modo per rilanciare il Pd e soprattutto per chiarire quale è la visione del partito».

Accarezza l’idea della leadership

affidata a una donna (lei?)

«E una volta che si sceglieranno la linea e il leader -aggiunge- dovranno finire tutte le divisioni. E l’unico modo per essere credibili. Perché noi l’opposizione non la dobbiamo fare a Renzi e Gentiloni ma a Di Maio e Salvini». Quanto all’ipotesi di una leadership affidata ad una donna, «vedremo -risponde la Boschi- mai dire mai».