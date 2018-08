Fiano parla delle “frustrazioni dei Cinquestelle”. E il video diventa virale

di Redazione

A conti fatti finisce per dare un forte aiutino proprio agli avversari, Emanuele Fiano. Perché lui è uno degli esponenti del Partito democratico più criticato sul web, con gli utenti facebook che inondano di giudizi negativi, sfottò e vignette i profili e le pagine. Ora il suo intervento in aula è diventato subito virale: «Presidente può invitare i colleghi del Movimento Cinque Stelle a sfogare la loro frustrazione alla votazione in Commissione di Vigilanza della Rai», le parole di Emanuele Fiano durante il dibattito a Montecitorio sul Decreto Dignità. Parole che hanno scatenato un’ondata di rabbia. Come succede sempre quando parla l’esponente del Pd.