Chieti, paura in spiaggia: bimba cade dallo scivolo, all’ospedale in codice rosso

di Fabio Marinangeli

Era in vacanza, una bambina romana di 9 anni. Ed è finita all’ospedale in codice rosso. È accaduto a Torino di Sangro, località balneare in provincia di Chieti. La piccola stava giocando sullo scivolo in spiaggia. All’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra sbattendo la testa. La situazione è subito apparsa preoccupante perché la bambina perdeva molto sangue dalla testa. Arrivati sul posto – come ricostruisce ChietiToday – i soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha portato la piccola dalla provincia di Chieti in codice rosso all’ospedale di Pescara. La piccola, come detto, era in vacanza con i genitori in Abruzzo. Sul posto per accertare l’accaduto sono intervenuti i carabinieri. Fra le ipotesi quella che la bimba possa essere caduta da un muretto adiacente ai giochi che si trovavano sulla spiaggia. Trasportata al nosocomio Santo Spirito i medici le hanno riscontrato un trauma cranico e una ferita lacerto contusa. Dai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita.