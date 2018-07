Rai, il Pd delira: «Foa è un amico di Putin, mette in pericolo la democrazia…»

di Monica Pucci

È alla stretta finale il balletto delle nomine dei nuovi vertici della Rai. Il prossimo passaggio spetta al consiglio d’amministrazione della tv di Stato che martedì prossimo alle 17 si riunirà al settimo piano nella nuova formazione con Beatrice Coleti e Rita Borioni, elette dal Senato e quest’ultima consigliera uscente e riconfermata, Igor De Biasio e Giampaolo Rossi, eletti dalla Camera, Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti Rai, ai quali si aggiungono Fabrizio Salini, in qualità di amministratore delegato, e Marcello Foa, indicato come presidente, nominati ieri dal Governo.

Ieri l’assemblea degli azionisti della Rai ha ratificato tutti i consiglieri, Salini come ad e ha indicato Foa alla successione di Monica Maggioni, nomina che dovrà essere decisa dal cda di martedì e poi passare in commissione di Vigilanza Rai, mercoledì mattina, con un parere vincolante a maggioranza dei due terzi. Tradotto, con 27 voti su 40 e quindi con i voti di Lega e M5s (21 voti) da un lato, e altri 6 voti che, guardando la composizione della commissione, potrebbero essere solo quelli di Forza Italia. Al momento, però, l’indicazione di voto del partito di Berlusconi, sarebbe in forse soprattutto alla luce dei buoni rapporti che Forza Italia vuole mantenere con il Quirinale.

Intanto dal Pd arriva una ferma opposizione all’indicazione di Foa, anche con dichiarazioni davvero curiose che parlano di minaccia per la democrazia: «Ricordo gli attacchi al lavoro di #Renzi. Un lavoro prezioso che ha creato posti di lavoro, che ha risollevato l’Italia, che ha donato diritti. Il governogialloverde vuole come Presidente Rai un amico di Putin, un pericolo per la democrazia. Noi non permetteremo questa deriva», scrive su Twitter il senatore Pd Ernesto Magorno. «Ci opporremo in tutti i modi all’elezione di Marcello Foa a presidente della Rai. Ci appelliamo a tutte le forze di opposizione affinché impediscano che un amico di Putin, un giornalista-editore che ha fatto campagne contro i vaccini, diffuso fake news, ingiuriato il capo dello Stato, possa presiedere il servizio pubblico. Come ha detto il collega Faraone, il 1 agosto daremo battaglia», afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.