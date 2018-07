Pace fiscale e flat tax con aliquota al 23%: ecco la rivoluzione del “fisco amico”

di Riccardo Arbusti

“I disegni di legge che presentiamo oggi danno attuazione agli impegni che il centrodestra ha assunto in ambito fiscale davanti agli elettori“. Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, nel corso della conferenza stampa di presentazione di 4 proposte tese “a rendere il fisco amico e a creare fiducia tra le famiglie e le imprese“. “Per Forza Italia – continua – è sempre stato chiaro che gli impegni di riduzione della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche e sugli immobili delle imprese, sono il punto da cui partire per creare quel circuito virtuoso fatto di crescita economica, di emersione interna del sommerso e di attrazione dall’estero di capitali e contribuenti con redditi elevati, senza i quali diventa impossibile procedere poi anche al mantenimento degli impegni assunti sul versante pensionistico e su quello dell’assistenza agli indigenti. Ci auguriamo che gli amici della Lega convergano su queste proposte in coerenza con gli impegni assunti con gli elettori”, conclude Bernini.

“Il nostro modello di flat tax, con aliquota al 23% e no tax area di 12.000 euro, distribuisce su tutte le fasce di reddito consistenti risparmi fiscali, la maggior parte dei quali si concentrano sui redditi bassi e sui redditi medi”, ha spiegato ancora Bernini. “Così -ha aggiunto- si semplifica il sistema per davvero, non come il modello proposto nel ‘contratto di governo’ con una aliquota al 15% che però prevede nel contratto stesso astruse clausole di salvaguardia per evitare la beffa di aumenti di tasse proprio sui redditi più bassi”. “Per renderla possibile, oltre alla chiarezza sull’ordine delle priorità, serve ovviamente il coraggio e il pragmatismo -ha aggiunto- di una piena e totale pace fiscale su tutto il pregresso con cui finanziare la fase di avvio: un coraggio e pragmatismo che nel nostro ddl c’è e che manca invece alla maggioranza politica artificiale che sostiene il governo”.