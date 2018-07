L’«Esercito della libertà» aderisce a FdI. Meloni: «Rifondiamo il centrodestra» (video)

di Gigliola Bardi

Simome Furlan con il suo “Esercito della libertà”, ex “Esercito di Silvio” ha aderito a Fratelli d’Italia, dopo essersi dimesso dall’ufficio di presidenza di FI a maggio. L’annuncio ufficiale dell’adesione è stato dato da Giorgia Meloni in una conferenza stampa alla Camera, che è stata anche l’occasione per affrontare il tema del futuro del centrodestra che, ha spiegato la presidente di FdI, «va rifondato e non semplicemente riassemblato».

«Fratelli d’Italia vuole portare avanti la ricostruzione centrodestra, un centrodestra in cui noi siamo sempre rimasti, mentre gli altri uscivano e entravano come dalle porte girevoli: chi ha fatto gli accordi con il Pd, chi fa gli accordi con il M5S. Noi siamo stati sempre lì a presidiarlo con coerenza», ha sottolineato Meloni, respingendo al mittente le «fantasiose ricostruzioni giornalistiche» secondo le quali FdI avrebbe dei problemi. «Noi siamo riusciti a rimanere attrattivi per una classe dirigente politica che crede nel futuro», ha detto ancora Meloni, annunciando che a breve il partito terrà un grande evento per raccontare delle «decine di amministratori su tutto il territorio nazionale che in queste settimane stanno bussando alla nostra porta».

A monte di questo interesse diffuso per FdI, ha spiegato la presidente del partito, c’è proprio quella coerenza che ha sempre caratterizzato il partito come forza solidamente ancorata ai valori e ai programmi del centrodestra. «Adesioni importanti di altre storie sono quello che vogliamo fare, crediamo che FdI debba diventare sempre più inclusivo, che debba parlare sempre di più anche ad ambienti e a mondi che vengono da storie diverse dalle nostre», ha chiarito Meloni, indicando proprio l’adesione di Furlan come esempio del percorso e del lavoro intrapreso da FdI. «Vogliamo presidiare il campo del centrodestra, che è maggioritario», ha sottolineato ancora la presidente di FdI, scherzando su Furlan sul fatto che il suo “esercito” si sarebbe dovuto chiamare «esercito di Giorgia» e dandogli così l’assist per chiarire che «non rinnego nulla di tutta l’esperienza che ho fatto fino ad oggi». «Resto amico del presidente Berlusconi, che in me troverà sempre un riferimento leale nei suoi confronti», ha detto Furlan, precisando però che la Forza Italia di oggi «è ben lontana dal rappresentare il berlusconismo come io lo avevo inteso dal ’94, quando, da piccolo imprenditore, mi innamorai del Berlusconi imprenditore in cui vidi quelle ricette che avrebbero aiutato l’Italia». Una realtà che, per Furlan, non esiste più e che lo ha portato a dire che «Forza Italia, gestita ormai dagli avvocati, ha perso il sorriso». «Quindi ringrazio Giorgia per averci dato la possibilità di combattere le nostre battaglie dentro FdI, in modo – ha concluso – da contribuire a dare una casa a chi non si riconosce nei partiti tradizionali».