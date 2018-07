Istat, disoccupazione in risalita a giugno. Ed è “boom” di precari

di Redazione

La disoccupazione torna a crescere. A giugno, infatti, l’Istat registra un incremento dello 0,2 per cento su base mensile (-49mila in termini assoluti). Complessivamente, il tasso di disoccupazione risale al 10,9. In termini assoluti, il numero dei senza lavoro ammonta a 2 milioni e 866mila. Cresce, di conseguenza, il numero delle persone in cerca di occupazione: + 60mila a giugno, pari ad un aumento percentuale del 2,1. Aumenta, in parallelo, anche la disoccupazione giovanile, quella ricompresa tra i 15 e i 24 anni: a giugno ha fatto registrare un rialzo dello 0,5 per attestarsi ora al 32,6 per cento.

Istat: i lavoratori a termine sono oltre 3 milioni

Il calo dell’occupazione coinvolge soprattutto gli uomini (-42 mila) e le persone di 35 anni o più (-56 mila) e si concentra tra i dipendenti permanenti (-56 mila) e in misura più contenuta tra gli indipendenti (-9 mila). Secondo l’Istat, a continuare a crescere sono i dipendenti a termine (+16 mila), che con il sesto rialzo consecutivo aggiornano di nuovo il loro record storico, raggiungendo i 3 milioni 105 mila. Diverso è invece lo scenario se si guarda all’intero anno: «Nei dodici mesi – dice infatti l’Istat – la crescita dell’occupazione appare consistente, e si concentra tra i lavori a termine e, con riferimento all’età, tra i 15-34enni e soprattutto tra gli ultracinquantenni. La disoccupazione cala lievemente nei dodici mesi mantenendosi sui livelli della fine del 2012. Continua anche il calo dell’inattività, che si mantiene sul minimo storico». Passando in rassegna il secondo trimestre, ci si accorge che nonostante i dati di giugno resta evidente crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,8 per cento, pari a +196 mila). A fare la parte del leone sono soprattutto gli ultracinquantenni (+140 mila). Ma crescono anche i lavoratori a termine (+123 mila) e gli indipendenti (+75 mila). Stabili, invece, i dipendenti permanenti.

FI attacca il decreto dignità: «Oltre il danno, la beffa»

Com’è ormai consuetudine, i dati Istat finiscono per arroventare il dibattito politico: «L’insediamento del governo Conte a giugno 2018 – ha detto la senatrice Licia Ronzulli, di Forza Italia – è coinciso con il calo degli occupati. L’unica crescita di lavoro che si registra è quella dei lavoratori con contratto a termine che a giugno sono aumentati di 16 mila unità. E cosa fa il governo? Con il decreto dignità penalizza proprio quella tipologia di contratti che stanno creando lavoro. Oltre il danno, la beffa»,