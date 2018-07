Il Pd corteggia i grillini e si spacca di nuovo sul sostegno al “decreto dignità”

di Lucio Meo

«Il “decreto dignità” è il primo banco di prova parlamentare per il Governo, ma anche per l’opposizione. In particolare per il Pd, all’interno del quale, come ormai da tradizione, emergono sensibilità diverse. Da Franceschini a Orlando, da Emiliano a Delrio, cresce il fronte dei dialoganti, di chi vuole cominciare a costruire un dialogo politico per il Movimento 5 Stelle sui provvedimenti….». Sono queste poche righe apparte sull’Huffinghton Post Italia ad avere messo in fibrillazione un Pd già alle prese con le sue quotidiane fibrillazioni. In tanti si stanno esprimendo per un riavvicinamento ai Cinquestelle, da Franceschini a Delrio, ma l’ipotesi di una possibile “offerta” di voti sul “decreto dignità” in arrivo in Parlamento, scatena reazioni violente.

«Leggo che una parte del @pdnetwork vorrebbe votare a favore del cd ‘decreto dignità’ per riavvicinarsi al M5S. Sarebbe un errore mortale. Il decreto è un pasticcio e andare dai 5S con il cappello in mano sarebbe incomprensibile e indecoroso. Urge smentita @maumartina», scrive su Twitter Carlo Calenda. Smentita che pur timida arriva a stretto giro: «Non penso che il decreto dignità sia votabile per i contenuti annunciati. Non affronta i veri nodi ancora aperti in particolare per sostenere sul serio il lavoro stabile…». Ma nel Pd i “pontieri” che vogliono sottrarre i grillini all’abbraccio fatale della Lega sono già al lavoro, a cominciare dai renziani ormai poco renziani, come Graziano Delrio: «Io penso che noi dobbiamo dialogare certamente con i 5 Stelle, perché questo dialogo è utile al Paese. Con la Lega non ci sono le condizioni per un dialogo vero, sui provvedimenti. Con i 5 Stelle ci potrebbero essere. Ma dipende molto se loro non si schiacciano sulla Lega. Perché questo è il punto. Questo governo ormai ha un’agenda dettata continuamente dalle esternazioni, dalle promesse di Salvini», dice il, capogruppo alla Camera del Partito democratico, ad Agorà Estate RaiTre.