Di Maio: «I dem con le magliette rosse? Siamo al festival dell’ipocrisia»

di Gloria Sabatini

«Sulle magliette rosse dal Pd un festival dell’ipocrisia». Luigi Di Maio non le manda a dire ai dem, protagonisti tardivi della campagna strappalacrime di solidarietà con i migranti ispirata dalla politica dell’accoglienza selvaggia che alimenta gli sbarchi e ingrossa le tasche degli scafisti. Dai microfoni di Radio 1 il vicepremier fa il punto sulle giravolte del Pd: «Con Don Ciotti non la pensiamo sempre allo stesso modo ma sono sempre stati coerenti. L’iniziativa delle magliette rosse fa parte della loro linea di pensiero che hanno sempre portato avanti con coerenza. Il problema è chi si è accodato alla storia delle magliette rosse: il Pd che ha bombardato la Libia, che ha preso i soldi da quelli che facevano business sull’immigrazione e che in Europa ha svenduto i porti e la gestione dei porti per qualche punto di flessibilità. Allora li è il festival e dell’ipocrisia», prosegue chiarendo le critiche espresse da Alessandro Di Battista all’iniziativa delle magliette rosse. Dagli States Di Battista ha criticato duramente su Facebook l’iniziativa delle magliette rosse parlando di «viltà e conformismo» («Ehi tu che indossi una maglietta rossa sei lo stesso lacchè di Napolitano, colui che convinse il governo a dare via libera ai bombardamenti in Libia, preludio di una delle crisi migratorie più gravi della storia?»). «Fino a che la missione Ue rimane in piedi, gli unici porti sono quelli italiani ma il nostro obiettivo è cambiare le regole di ingaggio», spiega Di Maio a poche ore dall’atteso incontro tra Matteo Salvini con il presidente della Repubblica Mattarella. «In questi anni i governi hanno sbagliato. Il governo Renzi diede la disponibilità di aprire i porti italiani in cambio di qualche punto di flessibilità. La musica deve cambiare. Ci batteremo per la flessibilità ma senza barattarla».