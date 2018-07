Berberè – Milano

di Redazione

Berberè

Via Sebenico, 21 – 20124 Milano

Tel. 02/36707820

Sito Internet: www.berberepizza.it

Tipologia: pizzeria

Prezzi: pizze da 5,90€, dolci da 4€

Giorno di chiusura: da Lunedi al Venerdi a pranzo

OFFERTA

L’affollata pizzeria Berberé è diventata in poco tempo una delle referenze della città per gustare una buona pizza. L’offerta è ampia e caratterizzata dalla qualità degli ingredienti provenienti soprattutto da coltivazione biologica e da piccoli produttori e da una grande attenzione agli impasti con lievito madre o idrolisi. Si spazia dalle semplici pizze con pomodoro, aglio e prezzemolo o pomodoro e olive taggiasche, fino alle più elaborate o vegetariane con crema di piselli e cipolla saltata, o capperi di Salina, pomodoro e fiordilatte fino alle saporite con acciughe di Cetara, pomodoro, cipolla di Tropea, limone e origano. Ad esse si aggiungono quelle farcite al momento con ottimi formaggi e salumi. Alle pizze si possono accompagnare delle sfiziosità chiamate ”cicchetti” fatte da piccole specialità della gastronomia regionale italiana come le pucce salentine o i crostini con la ‘nduja calabrese . Chiudono la carta una piccola selezione di dolci, i vini al calice e le birre artigianali. Per la nostra visita abbiamo scelto una gustosa pizza con Gorgonzola, noci e speck con impasto semi integrale senza lievito e un’altra più delicata con zucchine, patate arrosto, maggiorana, feta e fior di latte in cui l’impasto semi integrale aveva il lievito madre; entrambe sono risultate fragranti e ben realizzate. Infine, come dessert abbiamo optato per un sorbetto al cetriolo, molto fresco e dal gusto delicato e per una golosissima cheesecake con coulis di lamponi.

AMBIENTE

Il locale si suddivide in tre sale molto luminose caratterizzate da colori chiari alle pareti e alternanza di legni chiari e scuri nell’arredamento. La prima, all’ingresso, ha i tavolini e il banco con vista sul forno e sulla cucina, le altre due, molto più ampie, contengono svariati posti e colorate opere d’arte contemporanea alle pareti.

SERVIZIO

Gentile e molto preparato.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –