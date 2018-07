«21.658 bambini danneggiati dai vaccini». Ma è una bufala, multati i No vax di Modena

di Eugenio Battisti

È arrivata la prima condanna a un attivista No vax per fake news. Quattrocento euro di multa per “procurato allarme” a chi aveva esposto cartelloni contenenti notizie false sui presunti danni provocati dai vaccini. Lo ha stabilito il giudice Paola Losavio, gip di Modena, nei confronti di Magda Piacentini, colpevole dir aver diffuso informazioni errate sui vaccini con dei manifesti. Stando a quanto viene riportato dal giornale La Gazzetta di Modena l’attivista dei comitati contrari alle vaccinazioni è stata condannata dopo la querela dell’azienda sanitaria locale Ausl Modena.

Multa a un No vax per notizie false

La bufala dei No vax campeggiava in una serie di maxi manifesti sei metri per tre, affissi sui muri di Modena tra il 18 e il 22 febbraio scorso, con la scritta “Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui vaccini: 21.658 danneggiati nel triennio 2014-16 secondo i dati Aifa”. Ma la notizia allarmante era falsa e le cifre errate. Quei dati, riportati dalle associazioni “Riprendiamoci il pianeta-Movimento di resistenza umana” e “Genitori del No Emilia Romagna”, attribuiti all’Agenzia Italiana del Farmaco, non erano corretti: i numeri si riferivano al totale di segnalazioni sospette e non certo ai bambini che avevano subito dei danni, come hanno ammesso su Facebook gli stessi No vax dopo il pasticcio. Una smentita tardiva: secondo il magistrato, ormai l’errore era stato commesso ed era irreparabile. L’indagine, che ha portato alla sanzione, era scattata dopo un esposto del professor Vittorio Manes per conto della Ausl Modena.