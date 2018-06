Vauro, ecco la vignetta della vergogna: Salvini che gode delle urla dei bimbi

di Alberto Consoli

Vauro Senesi è in trance agonistica verso il basso che più basso non si può. Sta trasudando più bile da quando è in carica il governo Lega-M5S che in tutta la sua vita di vignettista satirico. Non passa giorno che non getti fango su Conte, Salvini, Di Maio con vignette offensive, cavalcando invettive “ad personam” di sconvolgente banalità e cattiveria. Con la nuova vignetta supera ogni decenza. Il bersaglio ormai scelto monomaniacalmente è il ministro degli Interni. Dopo avere chiesto a Sergio Mattarella l’arresto di Matteo Salvini, ora lo dipinge come l’orco violento e sadico verso le sofferenze dei bambini. Qualsa assist va bene a Vauro, così, le polemiche che stanno atravolgendo Trump sono una freccia ghiotta per l’arco del vignettista comunista. La vignetta si intitola “Le urla dei bambini” e mostra un Salvini che se la ride e gode nel sentire il pianto dei bimbi al confine tra Usa e Messico. In calce, la didascalia: «Trump ha regalato a Salvini un baby monitor perché possa godersele in diretta dal confine messicano». Cosa commentare? Gli epiteti ingiuriosi e gli insulti contro il ministro e il governo fanno ormai parte del lessico dei detrattori a corto di idee. Non siamo gli avvocati difensori di Salvini, ma sui bambini non si può inscenare neanache per scherzo un’ accusa così infamante verso alcuno. La vignetta è francamente vergognosa e lo sarebbe stata chiunque ne fosse stato il bersaglio . Anche il web e coloro che seguono la sua pagina Fb non lo seguono questa volta: “Vauro ti sono per caso giunte le urla della mamma di Pamela o delle persone che hanno perso un caro? Tipo le vittime delle risorse, picconatori, squartatori , donne infilano ombrelli in occhio, quelli che distruggono alberghi e locali messi a disposizione. Il confine tra Spagna e Marocco, Ventimiglia non li senti ?Questi non li metti in evidenza?”. Osservazione pertinente. “Vauro ma Salvini lo sogni anche alla notte?? Gli italiani si sono svegliati, voi comunisti col Rolex fatevene una ragione. Ma non ti preoccupare, qualche trasmissione di sinistra continuerà a chiamarti, e tu farai le tue solite insulse vignette che capite solo tu e il tuo amichetto Santoro”.