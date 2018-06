Una via per Almirante, la sinistra passa alle offese: “Blitz vigliacco”

di Leo Malaspina

“Cara Giorgia Meloni, ieri avete fatto un blitz vigliacco in Assemblea Capitolina con una squallida complicità del M5S. Avete approfittato dell’assenza dall’aula del sottoscritto e di altri capigruppo di minoranza, assenti per denunciare l’inaccettabile indisponibilità della Sindaca a riferire sulla vicenda Stadio Tor di Valle, per inserire all’odg una mozione non prevista, ne preannunciata”. E’ l’ora delle offese, quella scoccata il giorno dopo la votazione, in consiglio comunale, a Roma, di una mozione firmata da Fratelli d’Italia e sostenuta dai grillini per intitolare una strada a Giorgio Almirante. Di “vigliaccheria” parla Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma, che chiede alla Raggi di revocare la decisione dell’assemblea capitolina.

La reazione, da destra, non si fa attendere: ”Sulla decisione di intitolare una via di Roma a Giorgio Almirante scelgo la Raggi spontanea con Vespa piuttosto che la Raggi condizionata e ubbidiente a non so chi. D’altronde lo diceva anche Mike Bongiorno: è la prima risposta quella che vale. Senza contare poi, che non si capirebbe perché non farlo a Roma dove Almirante viveva ed era largamente amato e farlo invece in tante altre città d’Italia, compreso Paternó dove sono nato”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa.

“Ma che brava questa Raggi che nel giorno dell’incontro per lo scandalo dello stadio della Roma, in cui emerge la corruzione grillina, si prende la sua rivincita contro la memoria di Giorgio Almirante, campione di onestà in politica. Raggi non decide contro i corrotti, solo contro gli onesti”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso.