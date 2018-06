Slovenia, è proprio del 26enne Davide Maran il corpo trovato in un torrente

di Guglielmo Gatti

Slovenia: è proprio di Davide Maran, lo studente italiano scomparso a marzo, il corpo ritrovato martedì scorso nel torrente Ljubljanica a Vevce, nei pressi di Lubiana, capitale della Slovenia. Lo ha confermato l’autopsia disposta dal magistrato, effettuata dopo il ritrovamento del cadavere. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano sloveno Delo, sul corpo non erano presenti segni di violenza. Maran 26 anni, originario della provincia di Ferrara, esattamente di Cento, si trovava in Slovenia per motivi di studio e le sue tracce si erano perse nel mese di marzo. Lo ha reso noto la polizia della Slovenia, che ha anche fatto effettuare il test del dna sul corpo del ragazzo, ritrovato dopo mesi di ricerche. A quanto pare, il giovane era stato visto domenica 25 amrzo nella capitale Lubiana, e successivamente la polizia aveva lanciato un appello a tutti coloro che si trovavano in quella zona. Ma inutilmente. Davide Maran si era laureato a Modena in Scienze e Tecnologie erboristiche, e adesso era impegnato a frequentare la specialistica a Milano, alla facoltà della Scienza del farmaco.