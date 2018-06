Savona al giornalista dell’Huffington Post: non le rispondo, lei fa confusione (video)

di Redazione

Il ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona non risponde alla domanda del giornalista dell’Huffington Post Alessandro De Angelis che nella sua domanda aveva ricordato il piano B di uscita dall’euro invocato da Savona. “Lei – ha risposto il ministro – ha creato tanta confusione nei media su questo che le do materia per continuare a fare questa attività che non va certo a favore del Paese dicendo che non rispondo alla sua domanda in modo tale che lei può continuare a tessere sopra tutte le invenzioni che ha tessuto “.