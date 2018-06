Rissa furibonda tra Corona e Mughini: «Sei un poveraccio, ti compro e…» (video)

di Angelica Orlandi

Giampiero Mughini è uno dei detrattori storici di Fabrizio Corona e non si è tirato indietro quando è stato invitato a partecipare alla trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’Arena” domenica sera su La7. Tra i due, dicevamo, non corre buon sangue e gli animi si sono subito infiammati durante la diretta. Giletti ha chiesto a Corona di raccontare gli attimi prima che venisse arrestato: «E’ stato uno dei giorni più brutti della mia vita – racconta – ho subito uno degli abusi più grandi da parte delle istituzioni… mia mamma piangeva, mio figlio era terrorizzato, loro – i poliziotti- hanno fatto finta di non vederlo e mi hanno portato via con la forza. Mio figlio ha vissuto tre mesi di imperturbabilità». Mentre proseguiva il racconto però Mughini ha iniziato a fare delle espressioni contrariate per il modo troppo compresivo con cui veniva trattato l’ospite. E a Corona è partita la brocca. Incapace di argomentare con serietà ha cominciato ad insultare come un ossesso, con un Giletti incapace di ricomporre il tutto. «Sei un poveraccio da due soldi, ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri, magari ne vendi uno. Oltre che l’estetica ti insegno anche il giornalismo», è sbottato Corona, aggiungendo insulti irricevibili. «Sei un buffone analfabeta», ha replicato Mughini. Con Corona, si sa, l’esito rissoso è garantito.