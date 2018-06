Pisa sconvolta da una rissa notturna tra decine di immigrati spacciatori (video)

di Marta Lima

Il Far West, scene di panico, un commerciante ferito, un fuggi fuggi generale, una decina di immigrati spacciatori, ubriachi, a fronteggiarsi fra piazza Vettovaglie e i vicoli intorno: nella notte tra il 18 e il 19 giugno nel centro di Pisa è successo di tutto. A scatenare la rissa sono stati una ventina di stranieri, per lo più africani: nigeriani, tunisini, marocchini e senegalesi. La rissa è esplosa intorno a mezzanotte in piazza delle Vettovaglie, dove stazionano ogni sera decine di spacciatori nordafricani e consumatori di droga, a fronteggiarsi bande di maghrebini e senegalesi, ma sull’episodio sono in corso indagini da parte di polizia e carabinieri. La cittadinanza è ormai esasperata, la politica sembra non volersi fare carico del problema.

Una guerriglia che ha lasciato sul campo di tutto, come documentano questi video postati da Matteo Salvini e da “Pisa vive di notte” su Facebook.