Melania Trump in Texas visita un centro che ospita i figli dei migranti illegali (video)

di Redazione

Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. Un tema di cui negli Stati Uniti si è discusso molto nelle ultime ore. La first lady, che parteciperà ad una serie di briefing, ringrazierà forze dell’ordine e operatori per l’impegno profuso. “Sono qui per conoscere la vostra struttura, nella quale ospitate bambini per lunghi periodi. Vorrei anche chiedervi come posso essere d’aiuto a questi bambini per riunirli alle loro famiglie nel più breve tempo possibile”, ha detto la first lady nel centro di McAllen. Tre giorni fa la first lady aveva detto che non era giusto separare i bambini dalle loro famiglie.