L’amante va al matrimonio vestita da sposa. Lui si mette a urlare ma lei non se ne va (video)

di Redazione

Una scena inusuale e inaspettata ha mandato a rotoli un matrimonio in Sudafrica. L’amante dello sposo si è infatti presentata alle nozze anche lei vestita da sposa, e inutilmente l’uomo ha cercato di allontanarla tra le urla degli invitati. Una vendetta eclatante che ha creato scompiglio anche se non è dato sapere se alla fine il matrimonio sia stato celebrato lo stesso. Un estratto del video originale girato in quell’occasione (che risale al 2016) è stato rilanciato cinque giorni fa su twitter dal produttore musicale di Johannesburg DJ Nkokhi ed ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni.