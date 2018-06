Il Papa lo dice chiaro e tondo: «La famiglia è composta da uomo e donna»

di Corrado Vitale

Finalmente il Papa dà un dispiacere a progressisti, Lgbt e liberal vari: la famiglia è «una sola», ed è composta da «un uomo e da una donna». Il Pontefice lo ribadisce ricevendo in udienza una delegazione del Forum delle associazioni famigliari. «Oggi si parla di famiglie diversificate – sottolinea il Papa parlando a braccio – di diversi tipi di famiglie. Si è vero che la parola famiglia è analoga, ma la famiglia è immagine di Dio. Uomo e donna, è una sola. Sono immagine e somiglianza di Dio. San Paolo lo chiama mistero grande, sacramento grande».

«L’aborto selettivo è nazismo»

Quello sulla famiglia non è l’unico “dispiacere” che il Papa infligge in questa giornata ai laicisti. Durissima infatti è anche la sua denuncia contro l’aborto: «Ho sentito dire che è di moda, o almeno abituale, che quando nei primi mesi di gravidanza si fanno gli studi per vedere se il bambino non sta bene o viene con qualcosa, la prima offerta è: lo mandiamo via. L’omicidio dei bambini: per risolvere la vita tranquilla si fa fuori un innocente». «Da ragazzo – continua- la maestra che insegnava storia ci diceva della rupe, per buttarli giù, per salvaguardare la purezza dei bambini. Un’atrocità, ma noi facciamo lo stesso. Perchè non si vedono nani per la strada? Perché il protocollo di tanti medici dice: viene male, mandiamolo via. Il secolo scorso – si è addolorato il Pontefice – tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi».