Flat tax, conti alla mano: ecco quanto risparmieranno famiglie e single

di Sara Gentile

Prende corpo la Flat tax. Ora bisogna capire quanto andrà a guadagnarci ogni singolo contribuente. Il Corriere della Sera ha provato a fare i conti in tasca alle proposte del governo per capire la portata dei tagli. Si parte dal confronto tra coppie sposate e coppie non sposate. Quando supera gli 80mila euro annui, il cumulo dei redditi fa scattare l’aliquota più elevata (20%). A parità di importo, però, non scatta per chi ha redditi separati che andrà a pagare l’aliquota del 15%. Il risultato è una differenza di circa 4mila euro l’anno di tasse. Non solo.

Flat tax, ecco quanto risparmiano le famiglie

Ipotizzando un imponibile di 40mila euro lordi, il Corriere della Sera, calcola che un single risparmierà ben 5mila euro andando a 6mila euro anziché 11mila. Per quanto riguarda le famiglie, invece, se in casa entra un solo reddito e c’è un figlio a carico, scatterà la doppia deduzione da 3mila euro abbassando l’imponibile da 40mila euro a 34mila e si andrà così a pagare allo Stato 5.100 euro anziché 9.700. Quando invece a guadagnare sono sia la mamma sia il papà, la famiglia, godendo di una sola deduzione da 3mila euro per il figlio a carico, pagherà allo Stato 5.500 euro anziché 6.200 euro. Il Corriere passa poi in rassegna i redditi più alti. Un single o una famiglia monoreddito, che guadagnano sopra i 100mila euro lordi all’anno, verseranno 20mila euro anziché 36.200. Se in famiglia i redditi sono due, dovranno pagare 20mila euro anziché 30mila.