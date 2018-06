Di Maio rassicura i commercianti: «L’Iva non aumenterà»

di Tito Flavi

“L’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. Luigi Di Maio, nella sua nuova veste di ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro rassicura i partecipanti all’assemblea di Confcommercio. Poco prima, parlando sempre all’Assemblea Generale della Confederazione, il presidente Carlo Sangalli ha scandito con forza: “Sull’Iva non si tratta e non si baratta”. L’aumento “viene chiamato clausole di salvaguardia . Ma, cari amici – ha detto Sangalli – la vera salvaguardia, la vera garanzia per imprese e cittadini è difendere i loro redditi, il potere d’acquisto, la competitività diffusa delle imprese.”. Si tratta di “una battaglia a favore di tutto il Paese”.

L’allarme s’era diffuso tra i commercianti dopo che alcuni giornali avevano attribuito al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, l’intenzione di consentire l’aumento dell’Iva a fronte dell’introduzione della flat tax. Il progetto del nuovo titolare del Mef sarebbe quello di spostare la tassazione dal reddito al consumo, ridendola una misura più adatta a favorire la crescita economica. Ma così non la pensano gli operatori del terziario che, alle prime voci di possibile innalzamento dell’Imposta sul valore aggiunto, sono subito scesi sul sentono di guerra. L’aumento dell’Iva era stato comunque escluso sia da Di Maio sia da Salvini durante campagna elettorale.