Coppie gay, Salvini “assolve” Fontana: «Mamma e papà insostituibili»

di Valerio Falerni

Tanto rumore per nulla. Tutto poteva immaginare il neo ministro della Famiglia e della Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana, tranne che assurgere a primo bersaglio polemico a neppure 24 ore dal giuramento del governo giallo-verde. Complice il rito delle immancabili interviste, cui un esponente politico fresco di carica difficilmente può sottrarsi, a Fontana è infatti scappato il piede dalla frizione mentre illustrava le priorità cui intende dare seguito («incentivare le nascite e disincentivare gli aborti» attraverso misure fiscali a misura di famiglia e il potenziamento dei consultori). E così ha sconfinato nel terreno presidiato dalle comunità gay: «Le famiglie Arcobaleno – ha risposto all’intervistatore – per legge non esistono in questo momento».

Per Fontana la famiglia è solo quella indicata dalla Costituzione

Una constatazione più che una dichiarazione. Ma è come se avesse toccato il tasto sbagliato. Le critiche sono fioccate, e solo la circostanza che sulla poltrona di ministro Fontana non si è ancora seduto ha impedito che se ne invocassero le dimissioni. È fin troppo evidente che l’esponente del Carroccio ha pagato lo scotto del noviziato. Avrebbe potuto comodamente abbottonarsi dietro l’ufficialità del contratto di governo che, com’è noto, è del tutto privo di indicazioni rispetto al controverso tema dei diritti civili, ma ha preferito far prevalere il rispetto della trasparenza e far conoscere fino in fondo i propri convincimenti di cattolico osservante.

Ma il leader della Lega frena: «Il governo non interverrà»

Solo per questo avrebbe meritato maggiore considerazione. Ma nessun detrattore gli ha fatto sconto e alla fine, a trarlo d’impaccio, attraverso un’intervista a Fanpage.it, ha dovuto provvedere direttamente Matteo Salvini, nella sua doppia veste di capo delegazione al governo e di leader della Lega. Non una smentita, la sua, come pure molti siti web si sono affrettati a scrivere e titolare, quanto piuttosto una correzione “politica” dell’«amico» Fontana, cui ha ricordato che le unioni gay «non sono nel contratto di governo». Per poi aggiungere: «Io personalmente ritengo che il nostro Paese debba ancora avere alcuni principi, come che la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà e il bambino viene al mondo se li ha e viene adottato se ci sono un papà e una mamma». Altro che smentita.