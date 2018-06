Beccate e rubare, 4 rom costringono i carabinieri a fermare la corsa della metro

di Greta Paolucci

A Roma, 4 rom sono state beccate in flagrante nell’esercizio delle loro funzioni: derubare i passeggeri sui vagoni della metro. Sono 4 giovani nomadi, come spesso accade, ma che stavolta, a differenza di altre colleghe “mani di velluto” come loro, denunciate appena colte sul fatto, si sono rifiutate di dare le loro generalità ai carabinieri intervenuti. E così, oltre al danno, la beffa: la reticenza delle 4 nomadi ha costretto la metro ad arrestare la sua corsa…

4 rom beccate a rubare, rifiutano di identificarsi con i carabinieri

L’allarme è partito da alcuni passeggeri che, notato l’atteggiamento furtivo delle 4 rom, hanno pensato bene di avvisare subito i carabinieri della compagnia Roma Centro che poi sono intervenuti tempestivamente alla stazione Spagna della Metro A, dove la banda di borseggiatrici era in azione. Stavolta, però, al gruppetto è andata male: smascherate e fermate dai militari, le quattro nomadi non hanno potuto far altro che rifiutarsi di fornire le proprie generalità agli uomini dell’Arma che le avevano intercettate e neutralizzate. Nel frattempo, però, mentre le indagini proseguivano per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, il servizio sulla metro A veniva temporaneamente sospeso nella tratta Battistina-Re di Roma, solo in direzione Anagnina. Con sommo disappunto dei poveri romani, malcapitati passeggeri di quello sfortunato convoglio…