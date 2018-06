di Redazione

Sembra una giornata come tante, in una piscina della Florida, negli Usa, ma a un certo punto una bambina sembra sbracciare come in difficoltà, in quella vasca che simula delle vere onde. Una bagnina si lancia in acqua e la salva grazie all’aiuto di un salvagente in dotazione. Scatta l’applauso della gente, a bordo vasca…

video