Telenovela stucchevole, ora è la Lecciso a parlare di Al Bano. La gente è stufa

di Redazione

Dopo la verità di Al Bano sulla fine del rapporto con Loredana Lecciso arriva anche quella della showgirl. Intervistata dal settimanale Chi, Loredana Lecciso ha raccontato per la prima volta come sono andate le cose tra loro. «Ha dichiarato di non volermi più sentire, nemmeno al telefono? – dice alla rivista – Qualcuno ci resterà male: io e lui ci siamo sentiti e mi ha detto che non si sente rappresentato dalle parole riportate dai giornali, e cioè che “dei 18 anni trascorsi con Loredana, soltanto tre sono stati felici”. Al Bano è un uomo coerente, non avrebbe mai preso in giro tutti per 15 anni». La Lecciso smentisce alcune durissime affermazioni che Al Bano avrebbe fatto nei giorni scorsi sul suo conto e ripercorre la loro storia. «Quando ho conosciuto Al Bano, nel 1999, era molto provato da ciò che era successo negli ultimi anni, disse che aveva “il cuore a pezzi” e che ero un’iniezione di vita. Mi chiamava “Primavera” e ricordo che mi disse: “In due mesi mi hai dato quello che, a volte, ci vorrebbe una vita per avere…”. All’inizio voleva sposarmi a Bali, ma non avevamo ancora ottenuto il divorzio. Cinque anni fa dichiarò a un settimanale che mi avrebbe sposata e non credo mentisse. Non ci sposammo perché subentrarono ripensamenti da parte di Al Bano per motivi suoi familiari. Ma erano passati più di 10 anni da quando ci siamo messi insieme, quindi ora faccio fatica a calcolare quando sia finita, se 15 anni o tre mesi fa».

Loredana Lecciso: «La nostra storia è finita a Natale»

Una storia intricata. La Lecciso parla anche dell’opposizione della mamma di Al Bano. «Non è mai stata ben disposta nei miei confronti – continua – ma lei e Romina si sono fatte la guerra per anni». E una volta chiarito questo punto, torna a quel famoso 2005, quando lasciò il cantante di Cellino San Marco mentre lui era all’Isola dei Famosi. «Nessuno ha mai saputo il vero motivo, ma io l’ho lasciato per gelosia – rivela Loredana Lecciso – Quando c’era la diretta tutti i naufraghi salutavano i familiari, gli amici, mentre Al Bano non spendeva una sillaba per me o per i bambini. Prima di partire per l’Isola, disse, a proposito del nostro rapporto: “Pensavo di andare a Parigi e mi sono trovato a Baghdad, se lo avessi saputo non avrei fatto i figli”. Fu una frase che mi ferì moltissimo». Infine Loredana Lecciso si sofferma a parlare anche dell’acerrima nemica Romina Power. «Se ho mai visto Romina a Cellino? Ultimamente spessissimo. Ci siamo salutate? Io saluto sempre tutti», chiude lapidaria la Lecciso. Ma la sua storia con Al Bano è definitivamente finita? Sì, ed entrambi sono d’accordo che la fine è arrivata lo scorso Natale, «quando me ne sono andata via da Cellino». «Ora – chiosa la Lecciso – mi auguro che diventiamo un esempio di genitori separati perché la separazione fra Al Bano e Romina è stata disumana, gli hanno strappato inizialmente le figlie e non voglio fargli rivivere quell’incubo e quelle angosce, voglio che sia diverso. E voglio che i nostri figli sappiano che non ho mai recitato davanti a loro, li amo troppo per fingere. Amo la parte più bella di Al Bano, che sono i nostri figli e in maniera indiretta lo amerò per sempre. È un amore diverso, ma amo ciò che di più bello mi ha dato».