Salvini: avrei preferito il centrodestra, ma Mattarella non ha voluto (video)

di Redazione

Nel corso di una diretta Facebook Matteo Salvini rivolgendosi ai suoi followers ha spiegato che qualcuno non vuole Paolo Savona ministro dell’Economia. E quale sarebbe il suo difetto? Il fatto che in passato ha avuto dubbi sull’euro. Secondo Salvini, invece, avere un economista competente che in Europa cerca di riportare al centro gli interessi dell’Italia è motivo di vanto. “Io avrei preferito un governo di centrodestra, ma Mattarella non ce l’ha permesso”, dice ancora Matteo Salvini, assicurando che i temi del centrodestra sono al centro del programma di governo. “Il centrodestra, Forza Italia e Fratelli d’Italia, abbiano fiducia”.