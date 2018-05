Renzi a Salvini e Di Maio: «Siete una vergogna». E sogna di fare il mediano

di Franco Bianchini

L’allarme sullo spread, la difesa del Colle. Matteo Renzi ripercorre tutte le strade che il Pd percorse nel 2011. Il copione è lo stesso, il Quirinale non si tocca (quando favorisce le strategie del Pd). Lo spread che cresce è colpa di Lega e M5S (come in passato era colpa di Berlusconi) e non di un complotto. Tutto è bene quel che finisce bene, specie quando sulle poltrone del governo continuano a sedersi quei democratici che sono stati sconfitti e umiliati alle elezioni dagli italiani. Prevaricazione e arroganza. Renzi fa il santarellino: gli attacchi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Sergio Mattarella «sono vergognosi» e sulla rete «stanno girando cose squallide» contro il presidente della Repubblica. Lega e M5S «da 85 giorni hanno preso in ostaggio il Paese e non hanno combinato niente e lo hanno fatto, non perché Mattarella gliel’ha impedito, ma perché la marea di promesse che hanno fatto in campagna elettorale era troppo alta per poter essere rispettata. Salvini e Di Maio hanno avuto paura e si sono inventati la scusa di Savona. Cinquestelle e Lega hanno giocato sulla pelle degli italiani», afferma Renzi.

«Le elezioni sono una grande opportunità: da un lato ci saranno gli sfascisti istituzionali e dall’altro un fronte più ampio del Pd che sfidi Cinquestelle e Lega», continua Matteo Renzi, a “Circo Massimo” su Radio Capital. Più ampio quanto, fino a Berlusconi? «Assolutamente no – risponde l’ex premier – chiamatelo “Fronte repubblicano” o “Fronte democratico” anche se la parola “Fronte” in Italia dal ’48 in poi non porta molta fortuna. Insomma chiamatelo come volete. Io dico di mettere insieme una coalizione ampia. Cinquestelle e Lega non sono all’80% come dice qualcuno, sono al 50%».

«Mettiamo che M5S e Lega insieme facciano metà dell’elettorato – ragiona Renzi – ma c’è poi un’altra metà dell’elettorato che non li vota ed è pronta a essere coinvolta da un progetto. Noi dobbiamo andare a prendere i voti dei delusi, anche i voti di Forza Italia, certamente. Ma anche chi ha votato sinistra radicale, Cinquestelle o Lega e si è pentito di averlo fatto. L’importante è intenderci su una serie di punti fermi – l’Europa, i vaccini, la difesa delle istituzioni e del presidente della Repubblica – poi sul contenitore si ragiona…». Poi ha conclude: «Non parliamo di me. Io sarò in campo, come tutti a dare una mano. Se stavolta gioco mediano, anziché centravanti, va bene lo stesso. La sfida che abbiamo davanti è pazzesca. Per la prima volta nella sua storia, l’Italia tornerà a votare dopo 4 mesi per colpa di Salvini e Di Maio che l’hanno presa in ostaggio».