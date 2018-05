Pavè – Milano

di Redazione

Pavè

Via Lamarmora, 19 – 20122 Milano

Tel. 02/83630074

Sito Internet: www.pavemilano.com

Tipologia: forno / pasticceria / bistrot

Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,50€, croissant da 1,50€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Pavé continua ad offrire una delle migliori colazioni della città, con croissant e torte prodotte artigianalmente nei laboratori annessi ai punti vendita. I menù sono vari e cambiano a seconda delle ore della giornata: si va dalla colazione con un’ampia scelta di frolle, croissant, biscotti e torte monoporzione (degna di nota quella al cioccolato bianco e fava tonka e la tarte au citron con una crema al limone molto ricca e golosa) anche vegane o senza lattosio, tè di varie tipologie e prodotti di caffetteria. Per il pranzo si spazia dai gustosissimi panini (vale la pena menzionare quello al salmone e quello al prosciutto e formaggio, entrambi con maionese fatta in casa) alle insalate o ai taglieri, accompagnati da birre e vini al calice. Su questa guida lo abbiamo testato nuovamente per la colazione e continua a darci grandi soddisfazioni. Buono il caffè dall’aroma intenso e giustamente estratto, così come pure il cappuccino dalla schiuma consistente e cremosa; entrambi li abbiamo accompagnati con un’ottima sfogliatina alla crema pasticcera.



AMBIENTE

Quest’anno abbiamo visitato il punto vendita di Via Lamarmora in cui l’arredamento è minimal e vintage, con tavolini e grandi tavoli social. L’ambiente è molto luminoso e ampio e si sviluppa su un solo piano.



SERVIZIO

Gentile e disponibile.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –