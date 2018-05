Orrore a Firenze: anziana donna ritrovata in casa mummificata

di Redazione

Macabra scoperta in un appartamento nel Lungarno Soderini a Firenze. I vigili del fuoco una volta entrati all’interno dell’abitazione hanno trovato il corpo mummificato di una donna di 78 anni. A chiamare i vigili del fuoco, subito giunti sul posto insieme alla polizia, sono stati i vicini insospettiti da un forte odore proveniente dall’abitazione. Secondo i primi accertamenti del medico legale, l’anziana, una cittadina di nazionalità austriaca, sarebbe morta da almeno un mese. Dalla ricognizione esterna sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza: la 78enne sarebbe morta per cause naturali.