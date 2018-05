L’Onu condanna Israele per la repressione. Gerusalemme: ipocriti

di Redazione

Il ministero israeliano degli Esteri ha stigmatizzato la risoluzione del Consiglio diritti umani dell’Onu, definendo un esempio di “ipocrisia e assurdità” la creazione di una commissione d’inchiesta sugli scontri a Gaza. E’ chiaro, sottolinea un comunicato, che “lo scopo del Consiglio non è d’indagare sulla verità ma di danneggiare il diritto d’Israele all’autodifesa e demonizzare lo stato d’Israele“. ”Israele agisce legalmente e correttamente nel difendere la sua sovranità e nel prevenire un superamento di massa dei suoi confini per uccidere israeliani e condurre attacchi terroristici, sotto la leadership del gruppo terrorista Hamas”, si legge ancora nel comunicato. Di diverso avviso il Palazzo di Vetro: È stata ”totalmente sproporzionata” la reazione di Israele alle proteste dei palestinesi lungo la barriera di confine con la Striscia di Gaza, che in sei settimane ha causato l’uccisione di almeno 116 manifestanti, tra cui donne, minorenni e disabili. Lo ha dichiarato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Raad al-Hussein, sostenendo la necessità di condurre un’inchiesta internazionale indipendente sui fatti avvenuti dal 30 marzo al 15 maggio. Al-Hussein ha quindi denunciato che ”le uccisioni sono state causate da un uso fuorilegge della forza da parte di una potenza occupante e questo può ammontare a un omicidio volontario, il che rappresenta una grave violazione della Quarta convenzione di Ginevra”. Intanto il leader di Hamas a Gaza, Ismail Haniyeh, ha annunciato che nel pomeriggio parteciperà alle nuove manifestazioni di protesta alla barriera di confine con Israele e smentito le informazioni circolate sulla stampa libanese di un accordo con l’Egitto. Parlando dalla moschea di Gaza City durante la preghiera di mezzogiorno del primo venerdì di Ramadan, Haniyeh ha detto che ”andremo tutti, e io sarà il primo di voi, al confine di Gaza. Le manifestazioni non si fermeranno fino a quando non verrà completamente tolto l’assedio dalla Striscia di Gaza”.