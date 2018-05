Governo, Tajani: «C’è grande preoccupazione in Europa. Vedremo…»

di Redazione

«In Europa c’è grande preoccupazione. Vedremo i contenuti. Certo, se quello che si legge sui giornali fosse vero, c’è da stare preoccupati». Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Catania a margine dell’apertura della campagna elettorale del candidato sindaco di Catania Salvo Pugliese. In precedenza, Tajani s’era scagliato contro il reddito di cittadinanza, definendolo un «errore clamoroso che non aiuta il futuro del nostro Paese». «Io non credo – aveva proseguito – che ai nostri ragazzi noi dobbiamo fare l’elemosina. Dobbiamo metterli nelle condizioni di avere un lavoro. Noi dobbiamo creare lavoro».