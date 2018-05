Governo, pessimismo M5S: «Qui sta per saltare tutto»

di Redazione

Prevale pessimismo nelle file M5S quando ormai il governo sembrava a un passo. Autorevoli fonti pentastellate dicono all’Adnkronos che “sta per saltare tutto”. La salita al Quirinale del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, dunque, non avrebbe avuto gli effetti sperati per sbloccare lo stallo legato alla formazione del nuovo governo.