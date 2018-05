Fabio Fazio intervista Andrea Bocelli. E fa una gaffe dietro l’altra

di Redazione

«Che onore vedervi entrare insieme». E ancora «andremo a vedere concretamente i risultati» e «guardate, vedete queste sono le fasi della ricostruzione della scuola…». Nella puntata di ieri di Che tempo che fa, Fabio Fazio non ha lesinato sull’uso di verbi legati alla vista. Niente di strano se non fosse che l’ospite in studio era Andrea Bocelli. Una circostanza che ha trasformato l’incontro in una continua gaffe, puntualmente registrata dai social.

I commenti su Twitter sono andati dal registrativo «Fazio che continua a ripetere “guardate” con Bocelli in studio» al sarcastico «”Che onore VEDERVI entrare insieme”. Fazio apre alla grandissima con Bocelli», ma comunque orientati a sottolineare lo scivolone del conduttore, che ha finito per attirare buona parte dell’attenzione degli utenti e far passare in secondo piano, almeno per un po’, anche la nobile iniziativa di beneficienza realizzata dal cantante al centro dell’intervista.

Bocelli, presente in studio insieme alla moglie Veronica Berti, era andato da Fazio a parlare della ricostruzione di una scuola di Sarnano, in provincia di Macerata, che aveva subito danni durante il terremoto: l’istituto è stato ricostruito in appena 150 giorni, grazie alla collaborazione tra la fondazione del cantante, che ne porta anche il nome, e quella del patron della Diesel, Renzo Rosso.