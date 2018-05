Di Maio cerca di rimettersi in piedi e lancia Sos a Salvini: «La Fornero…»

di

La sconfitta elettorale brucia, i numeri sono chiari, l’elettorato ha espresso chiaramente chi vuole al governo. Luigi Di Maio è stato punito, persino sul web (il campo preferito dai pentastellati) è andata in onda la rabbia. I tentennamenti, il corteggiamento al Pd non sono facili da digerire. Ora lui si sta aggrappando alla richiesta di tornare al voto il più presto, per evitare un’ulteriore emorragia di consensi. Nel frattempo, lancia qualche segnale, per rialzare la testa e non rimanere con un pugno di mosche in mano. Il leader dei 5 Stelle è tornato ad attaccare i partiti, nel tentativo di rimettere in moto la macchina propagandistica. In un post sul Blog delle Stelle, sito ufficiale del Movimento, Di Maio ha ribadito gli stessi concetti ancorandoli alla Festa del Primo Maggio: «La verità – ha scritto Di Maio – è che se non interveniamo subito il lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e precario. Va rivisto il Jobs act, vanno rifondati i centri per l’impiego e va assicurata una pensione dignitosa a chi ha lavorato una vita con la revisione della Fornero e la pensione di cittadinanza. Sono tutte cose che eravamo pronti ad inserire nel contratto di governo per cambiare finalmente l’Italia». Ecco, in queste parole si legge una mossa tattica: la revisione della Fornero è ciò che maggiormente vuole Matteo Salvini. E non la si può fare certo con un centrosinistra che ha nelle sue file chi ha creduto fermamente nella Fornero e addirittura chi – come la Bonino – è sostenuta dalla contestata Elsa. «Sono cose di buon senso che si potevano realizzare e noi ci abbiamo provato per 55 giorni con tutte le nostre forze. Ma sono tutte cose che gli stessi partiti che oggi vi riempiranno di auspici e moniti si sono rifiutati di fare perché hanno preferito tenersi stretti Berlusconi e Renzi piuttosto che cambiare tutto. Andiamo al voto il prima possibile!», ha concluso il leader dei Cinquestelle, colpito ancora dall’ossessione del Cav. Un’ossessione che lo sta portando a commettere un errore dietro l’altro.