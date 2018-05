Case agli stranieri solo se residenti da 10 anni. La Corte Costituzionale boccia la norma

di Redazione

Giudicata incostituzionale per «irragionevolezza e mancanza di proporzionalità» la norma della Regione Liguria del 2017 che stabiliva che gli stranieri, per poter partecipare all’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, dovevano essere «regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale». Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 4 della legge regionale 13/2017, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio. Ne dà notizia Il Secolo XIX, sottolineando che lo status di soggiornante per lungo periodo si ottiene secondo le norme comunitarie dopo una residenza continuativa di 5 anni in uno dei paesi membri della Ue. La norma, voluta dalla giunta Toti, era stata approvata nel giugno del 2017 e ai primi di agosto era stata impugnata dal consiglio dei ministri perché ritenuta discriminatoria. Il presidente della Liguria Toti aveva commentato l’impugnazione sottolineando che non si volevano comprendere i bisogni dei liguri e degli italiani.