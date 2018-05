Caos Italia: Cottarelli in forse, i partiti vogliono votare. E ora, presidente Mattarella?

di Riccardo Arbusti

Fonti del Quirinale fanno sapere che non c’è alcuna ipotesi di una rinuncia all’incarico da parte di Carlo Cottarelli. Ma il nulla di fatto con il quale si è concluso il colloquio al Quirinale tra il capo dello Stato e il presidente incaricato, unito alla fibrillazione dei mercati (con lo spread che ha chiuso a 303 punti) e all’ipotesi lanciata dal Pd di un voto a fine luglio hanno scatenato una ridda di voci incontrollate. Cottarelli è stato visto in bilico, è stata accreditata l’ipotesi di una possibile rinuncia. Di qui il chiarimento ufficioso: nessuna rinuncia, si lavora alla lista dei ministri. Lo stesso Cottarelli conferma: stiamo approfondendo questioni sulla lista dei ministri. Ma perché non ha ritenuto di comunicarlo ai cronisti assiepati al Quirinale in attesa? Mistero. Domani mattina nuovo incontro al Colle e si dovrebbe chiudere, almeno stavolta. Il governo del presidente nascerebbe comunque azzoppato dal fatto che nessuna delle principali forze politiche è disposta ad accordare la fiducia al tentativo di Cottarelli. Il Pd, che pure ha fatto quadrato attorno alla scelta del Colle di affossare il governo giallo-verde ispirato da Lega e M5S, preferisce tenersi le mani libere e impostare una campagna elettorale in nome dell’europeismo contro gli “sfascisti” Di Maio e Salvini. Per il M5S la campagna elettorale si aprirà proprio il 2 giugno. Di Maio ha dato appuntamento ai suoi sostenitori in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta”. La lega scalpita per il ritorno al voto il più presto possibile, confidando nei sondaggi che vedono il partito di Salvini volare al 27 per cento. Forza Italia ribadisce che l’unica soluzione è il voto. Fratelli d’Italia comincia a raccogliere firme per la grande riforma che la destra ha sempre voluto e proposto: l’elezione diretta del capo dello Stato. C’è già una data ipotetica per il voto: il 29 luglio. Non era mai accaduto prima ma in questa fase turbolenta della vita politica ormai non ci si stupisce più di nulla. Secondo il sito Huffington Post gli uffici tecnici del Viminale sono già al lavoro per una verifica sulla praticabilità della data del 29 luglio. Se questa ipotesi dovesse diventare concreta a portare il paese alle urne non sarebbe Cottarelli ma il governo Gentiloni, in carica per l’ordinaria amministrazione.