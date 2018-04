Scintille tra regine alla corte spagnola: Sofia nervosa con la nuora Letizia (video)

di

Scintille a corte tra la regina Letizia di Spagna e la regina emerita Sofia, madre del re Felipe VI. All’uscita dalla messa di Pasqua, celebrata nella cattedrale di Palma di Maiorca, le due donne sono state immortalate in un momento di “tensione” davanti allo sguardo imbarazzato del re emerito Juan Carlos. La sequenza, diventata virale in rete, mostra la regina emerita Sofia intenta a farsi fotografare assieme alle nipotine Leonor e Sofia. A quel punto Letizia inizia a camminare in modo frenetico davanti alle tre, mettendosi davanti all’obiettivo. Quindi si avvicina alla figlia maggiore per accarezzarle il viso. La bambina però cerca di liberarsi dal braccio della nonna, che la stringe a sé. Nella clip, diffusa senza audio, si vede inoltre il re Felipe intento a parlare con le due donne dopo l’accaduto.

CLICCA QUI PER VEDERE